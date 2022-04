Que pensait-on savoir des hiéroglyphes égyptiens avant Champollion ? Le Grand Curtius revient, dans une exposition, sur 200 ans d’égyptologie scientifique

Depuis la fin de l’Antiquité, les savants et chercheurs se passionnent pour l’Égypte, se fabriquant une série de représentations et d’idées tronquées sur le pays et sa culture. Cette écriture mystérieuse est en fait le symbole de tout un monde indéchiffrable, inaccessible aux recherches occidentales, et sera parfois instrumentalisée à des fins politiques et théologiques. Les historiens et philosophes s’évertuent par exemple à voir en elle une écriture universelle, faite de symboles, détachée de la langue et de la parole. Elle est aussi utilisée afin de rattacher la culture chinoise à l’histoire occidentale.