Que nous préparent les Stones? Envie d'écouter le nouveau Rammstein? C'est ici pour en savoir plus!

Merci d’être avec nous pour notre Journal du Rock hebdomadaire, on commence avec une projection sur la Tour Reyers à Bruxelles qui intrigue les amateurs des Rolling Stones depuis ce matin.

On peut y voir la célèbre langue, le logo du groupe, dans trois visuels accompagnés du texte " Start me Up ". Il s’agit peut-être d’une manière originale d’annoncer un nouvel album, une tournée, ou un concert chez nous. Personne ne sait encore exactement, mais ce qui est sûr, c’est qu’en écoutant Classic 21, vous serez les premiers informés !

C’est à présent officiel : le nouveau Rammstein arrivera le 29 avril et s’intitulera Zeit. Le nouveau Black Keys, lui, est déjà annoncé : Dropout Boogie est prévu pour le 13 mai.

L’actualité rock est aussi liée au conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine et on ne compte plus le nombre d’artistes rock qui se sont exprimés sur le sujet. Retrouvez-en tout le détail ici.

Si votre semaine a été compliquée, sachez que celle d’Ed Sheeran aussi ! Il comparaissait devant la justice suite à une accusation de plagiat pour son titre " Shape Of You ". Des accusations qu’il réfute, et pour appuyer ses dires, il a demandé à son avocat de diffuser le titre en question pendant l’audience. Pas de chance pour lui, ce dernier s’est trompé et a lancé par erreur un morceau qui devait rester secret jusqu’à sa sortie.

On terminera avec un clin d’œil à notre Arno national, honoré cette semaine pour l’ensemble de sa carrière lors du Festival du Film d’Ostende, sa ville d’origine. Notez que ce samedi 12 mars sur Classic 21 dès 19h30, nous vous proposons de revivre quelques-uns des meilleurs extraits de la série de concerts qu’Arno a donnés tout récemment à l’AB.