Que nous préparent les Foo Fighters ?

Le groupe a fait son retour avec son 11e album studio But Here We Are en juin, le premier depuis la mort du batteur Taylor Hawkins en 2022.

Ils ont également repris la route pour une longue série de concerts et de têtes d'affiche de festivals, ainsi que pour une performance surprise au festival de Glastonbury de cette année.

Aujourd'hui, les Foo Fighters annoncent des " activités " pour l'année prochaine. "2024 : Everything Or Nothing At All" (Tout ou rien du tout), ont-ils écrit sur leurs réseaux sociaux. Le clip montre une boussole qui tourne avec le logo du groupe au milieu et est accompagné de la chanson "Nothing At All", qui figure sur l'album But Here We Are.

Le contenu du teaser n'a pas encore été confirmé, mais l'image de la boussole suggère qu'il pourrait s'agir de l'annonce imminente d'une nouvelle série de dates pour la tournée de 2024. Le groupe a déjà annoncé quelques concerts pour l'année prochaine sous le nom de Everything Or Nothing At All.

À l'heure actuelle, il est prévu qu'ils donnent d'autres concerts aux États-Unis jusqu'à la mi-octobre 2023 avant de se produire à Abou Dhabi - à l'occasion du Grand Prix de F1 - et en Australie avant la fin de l'année. Les Foo Fighters débuteront l'année 2024 par une série de dates en Nouvelle-Zélande en janvier. Leur tournée ne reprendra qu'en juin, lorsqu'ils arriveront au Royaume-Uni pour quelques concerts gigantesques.

La semaine dernière, Dave Grohl a rendu hommage à Kent Stax, le défunt batteur de Scream, son ancien groupe, pendant le concert des Foo Fighters au festival Louder Than Life, en lui dédiant "Everlong".

"Je ne serais pas ici aujourd’hui sans Scream, et sans l’homme dont j’ai pris la place dans ce groupe, M. Kent Stax", a déclaré Grohl. "L’un des meilleurs batteurs de punk rock de tous les temps. Il est décédé l’autre jour. Alors celle-ci est pour Kent".

Scream a annoncé le décès de Stax le 20 septembre, juste un jour après avoir annoncé la sortie de DC Special, leur premier album complet depuis 1993. D’après le groupe, Stax est décédé des suites d’un "cancer métastatique".