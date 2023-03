Que mettre dans la boite à tartines pour un repas sain et équilibré ?

L’idée est de lui proposer le composant du petit-déjeuner qu’il n’a pas eu l’occasion de manger le matin. Par exemple, si au petit-déjeuner votre enfant mange une tartine beurrée avec de la confiture accompagnée de lait et d’eau, la collation sera idéalement composée d’un fruit (ou un légume). C’est d’ailleurs souvent cette famille alimentaire qui manque au petit-déjeuner des enfants, comme des adultes.

Comment choisir les aliments intéressants ?

Granolas, houmous, tapenades, compotes, biscuits, céréales du petit-déjeuner… Le choix est grand. Un bon réflexe : lire les étiquettes ! On prend la liste des ingrédients : ils sont indiqués par ordre d’importance en termes de quantité. Le premier ingrédient est celui qui est contenu en plus grande quantité dans la denrée. On va préférer les produits dont le premier ingrédient cité est l’ingrédient principal.

L’eau : le meilleur ami de nos enfants !

"On ne le dira jamais assez : rien ne remplace l’eau !" insiste Sylvie Anzalone. En Belgique, l’eau du robinet est de très bonne qualité. Elle doit répondre à de nombreux critères avant d’être distribuée. Si l’eau potable est accessible à l’école, cela permet d’alléger le sac de votre enfant et de limiter le gaspillage d’eau. Les sodas et les jus de fruits ne remplacent jamais l’eau : ils sont trop de sucre et doivent rester occasionnels !

Et les produits laitiers alors ?

Il existe une grande variété de produits laitiers : yaourt, fromage blanc entier, lait ½ écrémé, fromage à pâte dure… Pour nos enfants, on va les privilégier nature. Les laits et yaourts aromatisés sont riches en sucres ajoutés et contiennent plus d’additifs. On peut éventuellement y ajouter des fruits en morceaux, en coulis, surgelés et/ou secs. Si le choix se porte sur une alternative végétale aux produits laitiers, il est important de la choisir enrichie en calcium, sans sucres ajoutés et nature. Les produits laitiers sont à consommer trois fois par jour et ils peuvent agrémenter des salades, par exemple.