Que mettre dans la boite à tartines de votre enfant ?

Après les vacances, où on s’est fait plaisir avec des glaces, des gâteaux et beaucoup de bonbons, place à la rentrée ! Quelle est la boite à tartines idéale pour la concentration et la mémoire à l’école ?

Pour Gisèle Gual, diététicienne et nutritionniste, les aliment super top sont les produits céréaliers (pain, crackers, pain pitta, pain pistolet...), les produits protéinés (œufs durs, fromage, pois chiches...), les fruits et les légumes et un peu de matières grasses (beurre, noix...)

L’eau est la boisson idéale pour bien s’hydrater et avoir une bonne mémoire. Si on n’aime pas l’eau, on peut ajouter un peu de citron ou choisir une eau aromatisée, si possible sans sucres ajoutés.

Et un petit sucré, on peut ? Oui mais modérément. Idéalement avec des préparations maisons.