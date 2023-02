Que mangerons-nous demain ? Les algues et alternatives saines peuvent aussi être bonnes et durables

Que mangerons-nous demain ? Nos goûts, nos besoins de consommateurs évoluent et les marques cherchent aussi à changer leurs habitudes pour améliorer leur empreinte énergétique, faire des économies ou conquérir de nouveaux marchés. L’industrie agroalimentaire imagine donc aujourd’hui nos assiettes, nos snacks, nos boissons de demain. Petit tour d’horizon de ce qui se prépare dans les labos de recherche et de développement.

Quelles seront les tendances dans l’alimentation dans les prochaines années ?

Le végétal sera très clairement la tendance des prochaines années. C’est un marché qui est en pleine croissance, les marques rivalisent d’idées et d’innovations pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales.

Les alternatives végétales existent déjà à l’heure actuelle. Dans les magasins, la taille des rayons vegans et végétaliens augmente presque de mois en mois, et les marques continuent d’investir beaucoup dans cette voie. Aujourd’hui, les investissements industriels se dirigent principalement vers une plante en particulier : les algues.

Deux jeunes entrepreneurs se sont lancés dans la production de petits dés d’algues. Des dés vendus congelés qu’il faut faire frire à la poêle pour les consommer.

"On peut le mettre dans des salades, on peut le mettre en accompagnement avec des pâtes, du riz, avec des poissons, des viandes. C’est vraiment un nouveau végétal, une nouvelle façon de consommer l’algue. C’est intéressant parce que la culture des algues est la plus durable d’un point de vue végétal : pas besoin de terre arable, pas besoin d’eau douce pour pousser, pas besoin de pesticides, ça pousse tout seul", explique l’un d’eux.

Pour lui, les algues ne sont pas la nourriture de demain, c’est la nourriture d’aujourd’hui : "Dans nos cuisines occidentales d’aujourd’hui, il faut que l’on, se rende compte que les algues ne sont pas des exhausteurs de goût, à rajouter en paillette un peu comme des épices. Il faut qu’on la mange vraiment comme un légume", détaille-t-il, "parce que demain, avec 10 milliards d’habitants sur la planète, il va falloir se demander comment on va se nourrir. Les algues sont une des réponses pour cette consommation plus durable".

Durable, mais est-ce économiquement viable ?

Manger des algues serait donc positif pour le développement durable, mais est-ce également économiquement viable pour les entreprises alimentaires ?

La question se pose plus généralement pour la nourriture saine. Les aliments sans sucre, sans colorants sont tendance mais les développer demande beaucoup de moyens. C’est ce que confirme un patron d’une entreprise spécialisée dans les en-cas sains. Mais le potentiel, la demande est telle que cela vaut la peine d’investir ce temps et cet argent. En 10 ans sur le marché, ce patron a aujourd’hui une croissance à deux chiffres.

Ce dernier a mis récemment en vente une barbe à papa sans un gramme de sucre raffiné. Un produit assez paradoxal puisqu’a priori, la barbe à papa n’est que du sucre. Mais ici, c’est une plante qui le remplace : la chicorée.

Cette plante, à base de scarole, permet de produire de la barbe à papa avec de la fibre de racine qui est compressée et soufflée. La texture et le goût sont similaires mais l’avantage est que cette barbe à papa ne représente que 21 calories, a obtenu un Nutri-Score A et qu’elle est végétale.

Les industriels sont en tout cas en pleine exploration de ces nouveaux produits qu’ils pourront proposer aux consommateurs. Une manière d’explorer et de répondre aussi à la demande des futurs clients. Il existe des entreprises qui inventent des nouvelles choses et qui les testent sur le marché auprès des consommateurs afin de voir si l’intérêt du public est présent ou non et si cela fonctionne.