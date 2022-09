Que mangeaient les hommes préhistoriques ? Des chercheurs reconstituent les traditions culinaires néolithiques

Des scientifiques ont affiné le régime des hommes préhistoriques habitant en Grande-Bretagne. On en sait désormais plus sur les traditions culinaires du Néolithique.

Une équipe de scientifiques, dirigée par l’Université de Bristol, a découvert de nouvelles informations sur le régime alimentaire des habitants de ce qui est aujourd’hui la Grande-Bretagne. Ils ont trouvé des traces de céréales, dont du blé, cuites dans des pots.

Dans un article publié dans Nature communications, l’équipe explique avoir trouvé des poteries anciennes très bien conservées dans les eaux entourant de petites îles artificielles, appelées crannogs, en Écosse. L’analyse chimique de l’intérieur de ces poteries a révélé des traces de céréales cuites et mélangées avec des produits laitiers et parfois de la viande, probablement pour créer une sorte de gruau ou de ragoût.

Ils ont également découvert que les personnes vivant (par moments) dans ces crannogs utilisaient des petites casseroles pour cuire les céréales avec du lait et des casseroles plus grandes pour les plats à base de viande.

Il y a donc déjà plus de 6000 ans que la culture céréalière existe en Grande-Bretagne, c’est également à cette époque que la poterie a été introduite dans cette région. Jusqu’ici, les plus anciennes traces de céréales étaient du mil et dataient d’il y a 4000 ans.

"Cette recherche nous ouvre une fenêtre sur les traditions culinaires des premiers agriculteurs vivant à l’extrémité nord-ouest de l’Europe, dont les modes de vie sont peu compris. Cela nous donne un premier aperçu des types de pratiques associées à ces emplacements énigmatiques d’îlots", explique dans un communiqué Lucy J.E. Cramp, coauteure de l’étude et archéologue de l’Université de Bristol.