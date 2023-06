A chaque étape, le village du Beau Vélo de RAVeL vous accueille : C’est le lieu de rassemblement où tous les cyclistes et les promeneurs se rencontrent. On y retrouve ses amis et on y fait également des connaissances… Ce qui est plutôt sympa, pour casser la croûte tous ensemble !

Le village ouvre ses portes dès 9h00, et pour rappel, les huit cents premiers inscrits recevront un petit-déjeuner gratuit.

Ensuite, cette année, les barbecues restent dans les hangars et font place à une nouveauté, les food-trucks. De petites choses à manger, pratiques et savoureuses, pour un budget tout à fait raisonnable.