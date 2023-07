Parce qu’à la montagne on est souvent à l’abri des grosses chaleurs estivales (il n’est pas rare qu’il fasse moins de 10 degrés la nuit), même en plein mois de juillet, on peut se faire une fondue, on peut partager une raclette ou se ruer sur la tartiflette. Parce qu’on ne va pas se mentir, manger tout ça quand il fait 32 degrés, ça peut en dégoûter plus d’un !

Ce qu’il y a d’encore plus cool c’est que vous êtes dans la région d’origine de ces plats et les produits ne pourront jamais être aussi frais et aussi bons en Belgique. Le petit plus étant d’aller soi-même les chercher à la ferme.