Que lire en juin ? Le choix de Sous Couverture

C’est le deuxième livre à proprement parler du berger et agriculteur James Rebanks, intitulé " Des hommes livres " et sous-titré " Trois générations de bergers, une terre à sauver ", c’est sorti aux Arènes, et c’est juste passionnant.

James Rebanks revient sur les savoirs ancestraux que lui a transmis son grand-père, ses souvenirs d’adolescent emprunts de rosée matinale, de terre humide et de pierres crayeuses.



C’est une ode à ce métier qui est plus une vocation qu’un réel emploi à vrai dire, où les terres se transmettent de génération en génération. Le livre raconte par le biais de sauts dans le temps et de moments présents comment ce berger tente par tous les moyens de réensauvager ses champs et sa manière de prendre soin de ses animaux.