Que lire ce week-end ? Voici la sélection de Sous Couverture

Une vie d’éclairs : le titre ne ment pas. Un éclair, c’est à la fois de l’électricité et de la lumière. C’est une énergie intermittente, qui illumine violemment un lieu et un moment, puis s’interrompt, et reparaît plus loin, pour un nouvel accès de clarté.

Le narrateur unique de ce livre est un curieux personnage. Un voyageur mystérieux qui ne semble connu de personne, qui cache sa vie, qui donne de faux noms, qui n’a aucune mission à accomplir, qui repart à peine arrivé, qui mène vingt vies différentes en une seule année, et qui cherche sans se lasser quelque chose qui se dérobe au regard. Quelque chose mais quoi ? L’amour ? La vérité ? La paix ? Le bonheur ? Tout cela, sans doute, et autre chose encore…