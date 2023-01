"Que le spectacle commence", le film culte de Bob Fosse à revoir dans Classic Ciné

La Palme d'Or de Bob Fosse est à découvrir le mercredi 25 janvier à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois. Le film est déjà disponible sur Auvio !

Sur la scène d'un théâtre de Broadway, une troupe répète un ballet moderne. Les plus maladroits sont éliminés par Joe Gideon, le chorégraphe, piètre mari d'une ex-danseuse, amant inconstant d'une autre et père distrait. À la fois exaspérant et séduisant, il fume et se bourre d'amphétamines, enchaîne la supervision des répétitions et celle du montage d'un film comique sur la mort qu'il réalise.

Ce film de Bob Fosse aborde le sujet du créateur face au bilan de son existence. Dans une sorte de requiem construit sur les codes de la comédie musicale, on découvre les coulisses, les castings et répétitions. Le personnage incarné par Roy Scheider est un chorégraphe impitoyable, autoritaire et respecté, qui brûle la chandelle par les deux bouts, un homme à femmes et un père inconstant, shooté aux amphétamines et alcoolique.

Pour lui, l'heure des règlements de compte est arrivée. Essoufflé, surmené, opéré à coeur ouvert, il repousse sa fin inéluctable et devra finalement accepter sa tragique condition de mortel. Bob Fosse se raconte ici et met en scène sa propre vie sans complaisance. Les grandes étapes de la vie du réalisateur sont retracées dans le film : les débuts sur les planches, les nombreux succès, l'épuisement consécutif à une vie de travail, de drogues et de conquêtes féminines.