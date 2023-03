"Que la mer vous soit légère" : la vraie fable du naufrage du Joola

Dans Déclic, Hélène Maquet reçoit Thierry Bellefroid venu présenter la BD Que la mer vous soit légère de Stefano Boroni, disponible aux éditions L’Harmattan.

En 2002, un terrible naufrage eut lieu au large des côtés du Sénégal. Le bateau Joola quittait Dakar pour se rendre dans la région naturelle de la Casamance. Cependant, celui-ci comportait des négligences. En effet, le bateau transportait beaucoup plus de passagers qu’il n’était autorisé et ne disposait pas de certificat pour naviguer. Quand il fit face à une tempête, il se retourna et causa la mort de plus de 2000 personnes.

L’auteur suisse Stefano Boroni, ayant lui-même perdu quelqu’un durant cette tragédie, aborde ce drame national en BD et tente d’apporter la vérité à travers la fable.

Il ne s’agit pas ici de raconter une version africaine du Titanic. Pour parler de cette horreur, Stefano Boroni montre les victimes au fond de l’eau, dissertant sur leur sort, sous forme de pièce de théâtre dramatique. "On a un travail de la part de l’auteur de la bande dessinée qui nous dit 'Qu’est-ce que je peux faire pour raviver cette mémoire, pour lui rendre hommage ?' Mais il se dit en même temps 'Qui suis-je pour en faire autre chose que ça ? Je n’ai pas les moyens de raconter minute par minute ce qu’il s’est déroulé.'" explique Thierry Bellefroid.

Un footballeur, une danseuse, un sorcier… Ces personnages mis en scène représentent les passagers. Il y a une volonté de la part de l’auteur de se mettre à leur place. "Stefano Boroni parvient à nous montrer les enjeux qu’il y a eus, mais aussi les émotions qui ont été très fortes pour la plupart de ces personnes. Comme il y a une préface, une postface et tous les éléments d’information qu’il y a autour, on est nourri à la fois par la fable et à la fois par le récit lui-même."