Que gagne une influenceuse comme Léna Situations ?

Le 2 mai dernier avait lieu le tant attendu Met Gala, un Gala annuel de collecte de fonds au profit de l’Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York. L’événement rassemble des dizaines et des dizaines de stars venues des quatre coins du globe. Et cette année, pour la première fois, une influenceuse francophone y était invitée.

Léna Situations, rendue célèbre par ses vlogs d’août qu’elle poste sur YouTube est rentrée dans l’histoire du Met Gala en étant la première influenceuse française à y être invitée. Du haut de ses 25 ans, la jeune femme s’impose sur le web et dans le milieu de la mode en collaborant notamment avec Vogue.

Et plus les jours passent, plus Léna Situations a d’abonnés et voit sa communauté grandir sur les réseaux sociaux. Si pour le commun des mortels, nos réseaux sociaux sont suivis par des proches, pour les influenceurs, une communauté est une opportunité de développer son chiffre d’affaires notamment lors d’apparitions publiques comme le Met Gala.

En participant au Met Gala, Léna Situations a généré pas mal d’argent selon le compte Launch Metrics dont l’analyse a été repartagée par l’influenceuse.