Que faut-il savoir si vous achetez un bien immobilier à l’étranger ?

Normalement, au point de vue civil, c’est la loi du domicile qui prévaut. Au point de vue fiscal, les choses peuvent être différentes.

Au moment de l’achat de la maison chez le notaire local, il faut d’abord décider si on l’achète à son nom et au nom de son conjoint, c’est-à-dire en pleine propriété, ou à son nom et à celui de son conjoint pour l’usufruit et au nom de ses enfants pour la nue-propriété.

Pour éviter de nombreux problèmes, Marc Van Beneden conseille d’acheter en pleine propriété dans un premier temps, quitte à modifier les choses par la suite et à mettre le bien au nom des enfants. Beaucoup de ces maisons deviennent en effet un lieu de rassemblement pour toute la famille. Quand on est certain de vouloir garder la maison, on peut alors donner le bien aux enfants, tout en gardant l’usufruit pour soi et son conjoint. Les droits de donation ne sont pas très élevés en France et en Espagne. Et la nue-propriété leur permettra de devenir pleins propriétaires sans payer quoi que ce soit comme taxes, au moment du décès des parents.

Par contre, si le bien est toujours à votre nom au moment de votre décès, la déclaration de succession va devoir considérer également les biens à l’étranger et donc se faire dans les deux pays. Il y a alors un risque pour les héritiers d’être taxés dans chacun des deux pays, donc deux fois. Dans certains cas, ils pourront déduire les droits payés dans le pays de vacances.

Un accord existe heureusement entre la France et la Belgique pour éviter cette double taxation, mais la procédure est assez lourde et longue, alors que l’on est déjà dans la peine.