Que faut-il retenir du TOP 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps de Rolling Stone ?

Depuis 2008, le magazine Rolling Stone US publie son classement traditionnel des meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Cette année, ce TOP 200 laisse perplexe un grand nombre internautes. Il est également marqué par une influence latino et de la nouvelle génération.

Dans les dix premières places, on retrouve entre autres Aretha Franklin, Mariah Carey, Beyonce ou encore Stevie Wonder. Pour l'instant tout semble correct, mais ce qui a étonné le plus les internautes, c'est l'absence de certains artistes comme Céline Dion, Madonna, Pink, Miley Cyrus ou encore Bruno Mars. Le fait que Michael Jackson soit relayé à la 86e place n'est pas non plus bien passé auprès des fans. Le magazine a tenu à justifier son choix : "Ce n’est pas la liste des plus grandes voix" explique Rolling Stone US. "Le talent est impressionnant, le génie est transcendant. Bien entendu, nombre des personnes de cette liste sont nées avec un incroyable talent, l’oreille absolue et une tessiture impressionnante. D’autres ont un organe plus cru, étrange ou plus délicat. Ce qui importait le plus était l’originalité, l’influence, l’étendue du répertoire de l’artiste et l’impact de leur oeuvre et de leur héritage".

En revanche, on peut remarquer la grande présence d'artistes latinos dans ce classement. Il y a en tout 16 artistes latinos qui figurent parmi les 200 autres. Une artiste qui fait partie de la catégorie latino, mais aussi dans celle de la nouvelle génération a également fait son entrée dans ce TOP à la 200e place, Rosalía. "Lorsque Rosalía chante, on a l'impression qu'elle extrait de sa gorge des décennies d'histoire pour les faire ressurgir dans l'air", explique le magazine.

L'entrée de la Kpop avec des chanteurs coréens a aussi surpris beaucoup de personnes. Deux idoles coréennes : la chanteuse IU et Jungkook de BTS font partie de cette nouvelle génération qui à intégrer le classement.