Que faut-il penser des appels au boycott de la Coupe du monde au Qatar ?

Les appels au boycott de cette Coupe du monde qui se déroule donc en ce moment au Qatar, m’interpellent pour la simple raison que ces appels ont aussi évidemment des aspects économiques. Alors, pour éviter tout amalgame et incompréhension, il est clair que je ne vais certainement pas vous dire que le Qatar est un modèle à suivre sur le plan du respect des droits humains et notamment du droit du travail.

Et c’est d’ailleurs l’une des raisons de ces appels au boycott, sans même évoquer le désastre écologique que représente cette Coupe du monde sur le plan des émissions de CO2. Mais ce qui frappe aussi, c’est l’appel tardif au boycott, alors que cette coupe a été attribuée il y a douze ans en 2010 par la FIFA. Et s’il faut blâmer quelqu’un ou une institution, c’est d’abord la FIFA.

Et puis, ce qui frappe aussi, c’est que nous avons collectivement moins critiqué les derniers Jeux olympiques d’hiver de Pékin et de Sotchi, qui ont pourtant carburé à la neige artificielle. Nous n’avons pas autant critiqué d’autres compétitions sportives majeures qui se sont déroulées dans l’Argentine, des dictateurs dans la Russie de Poutine ou le Brésil des favelas. Et c’est vrai que si dans un monde idéal, on devait organiser des compétitions sportives mondiales, que dans des démocraties, j’ai bien peur qu’on ne se retrouve qu’à une vingtaine de pays.

Alors il faut aussi garder à l’esprit que ces appels au boycott permettent aussi à certains politiques de communiquer et de se donner un beau rôle, quitte à être totalement hypocrite…