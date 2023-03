Que faut-il attendre de la future Tesla à 25.000 dollars ?

Actuellement, avec un budget situé entre 25.000 et 30.000 euros, vous n'avez droit qu'à des citadines en ce qui concerne les voitures électriques neuves, comme la Renault ZOE, la Peugeot e-208 ou encore la Fiat 500. Reste néanmoins à savoir si ce nouveau modèle, quel que soit son nom, sera bien distribué via le catalogue de la marque à un prix cassé ou s'il sera exclusivement réservé à de futures flottes de robotaxis, autre grand projet d'Elon Musk.

Outre cette hypothétique annonce, "l’Investor Day" pourrait être l'occasion d'en savoir plus sur la disponibilité du Cybertruck et du camion Semi, le lancement ou non d'une version restylée du Model 3, la construction des futures gigafactories de batteries et l'arrivée d'une prochaine génération d'ordinateur de bord (HW4) et de logiciel de conduite autonome. Et quid de son robot humanoïde Optimus ?