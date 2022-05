Que faut-il attendre d'Overwatch 2 ? Interview d'Adyboo, caster Overwatch League

Pour commencer parlons d’Overwatch premier du nom dont les changements de directions, ou de stratégie, incessants ont fini par lasser la grande majorité des joueurs. Comment as-tu ressenti l’abandon d’Overwatch (et donc de sa communauté) par Blizzard ?

Adyboo : C’est un sentiment terrible. Au début c’était pas si grave car on se disait que le 2 arriverait vite et que l’absence de contenu et communication serait vite balayée. Mais 3 ans sans rien, c’est assez difficile. Perso, je préfère aller de l’avant et "oublier" ces 3 ans sans rien, mais la rancune de la commu est parfois tenace chez certains et ça se comprend…

Avec ce que tu as pu tester, que penses-tu de la bêta ?

A : Je vois une vraie évolution. Une évolution plus dans le côté contemporain des FPS : plus rapide, plus nerveux. On arrête de taper sur des boucliers, on arrête d’être contrôlé H24. Après c’est qu’une bêta et ça représente une infime partie de ce que Overwatch 2 PVP sera : il n’y a ni les nouveaux héros, ni tous les reworks ou encore toutes les cartes… Et surtout il n’y a pas la compétitivité ! Alors oui le 5 mai c’est l’Overwatch League et donc on va pouvoir découvrir ce que les joueurs pros pensent d’Overwatch PvP, mais les joueurs veulent aussi en découdre ! Le côté fun et Quick Play ça peut très vite lasser les gens. Pour la partie PVE que j’attends avec impatience, 0 news.

Que penses-tu du 5v5 à la place du 6v6 ? Et des reworks de personnages ?

A : La 5v5 créée plus d’espace, moins d’aide sur les supports ou un dps (c’était justement le rôle de l’Off tank qui n’existe plus puisque n’y a qu’un seul Tank). Par contre, comme on ne joue pas en mode compétitif, pas de communication dans les matchs alors que c’est la clé de la réussite sur OW… C’était très deathmatch !

Toutefois, on sent que sur OW 2, le côté individuel sera bien plus mis en avant : intelligence du positionnement, l’entraide quand un support prend tarif contre une tracer et Genji, et la précision au tir évidemment puisqu’on tire beaucoup plus sur les ennemis que sur des boucliers, on peut plus trop se cacher derrière son tank.

Le rework d’Orisa et Doomfist sont super agréables. Orisa était le gameplay le moins cool, et là on veut la jouer H24 ! Triste de Cassidy en revanche, mais la perte de CC est obligatoire dans l’esprit d’OW2. Moins de contrôles et plus de burst… Perso, j’adore le côté MOBA Overwatch, le voir disparaître me pique un peu (rires).

Comprends-tu les critiques qu'on peut lire sur la bêta ?

A : En fait, la réalité des 3 ans sans rien est trop présente pour le moment. On est peut-être déçu de tout là et on oublie que c’est une bêta. Dire que tout ceci n’est qu’un patch et qu’ils auraient pu l’insérer au fur et à mesure n'est pas faux en soit, mais la réalité est tout autre et faut l’accepter… Je suis content de ce que propose la bêta même si j’aurai voulu plus, mais c’est loin d’être le produit fini. Ils en gardent sous le coude donc j’attends juste la suite !

Penses-tu que Blizzard devrait développer plus de lore sur ses personnages ?

A : MAIS OUI P*TAIN ! Du lore on veut en manger H24, et pas que des nouvelles mais aussi des séries (oui c’est toi que je regarde, Arcane) ! L’univers d’Overwatch est génial, il faut en faire bien plus que ça sérieusement !

Parlons peu, parlons Mei : il paraît qu’elle est foutue avec son rework ?

A : (rires) Elle est encore plus compliquée à jouer qu’avant et je n’ai pas l’impression qu’elle feat avec la façon de jouer la plus optimale… Mais elle fait de très lourds dégâts avec son clic gauche… Si elle te cherche en 1v1 t’as intérêt à mettre rapidement des têtes (rires)

De manière générale, qu’attendre du PVE ? (Player vs Environnement)

A : J’attends tout du PVE. C’est lui le "vrai Overwatch 2". Je suis un passionné de la licence Borderlands et donc le client parfait pour ça. J’espère juste que ce ne sera pas comme ce que l’on connaît déjà comme les missions archives d’OW1… Par pitié pas des missions à faire en boucle et dans lesquelles on augmente juste le niveau de difficulté… Inspirez-vous de Borderlands en créant, avec le lore démentiel justement, une sorte de monde ouvert où on vit la crise omniaque et /ou les batailles de Blackwatch, la griffe etc. même si la temporalité n’est pas la même, faites nous vivre une aventure !