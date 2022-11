Que faites-vous d’un proche qui a trop bu chez vous ?

62% des Wallons n’osent pas dissuader un proche qui a trop bu de reprendre le volant. À quelques jours de la coupe du monde de football et les réunions entre amis qui vont accompagner l’événement, l’AWSR publie une enquête à propos du comportement des Wallons lorsqu’un invité a trop bu et doit reprendre le volant. En plus des 62% qui n’osent pas dissuader de reprendre le volant, il en ressort que 44% ne proposent pas à leurs invités de rester dormir, c’est à lire dans La DH.

Vous faites quoi d’un proche qui a trop bu chez vous ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".