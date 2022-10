Що робить Європейський Союз для військової допомоги Україні? | Que fait l’Europe pour aider l’Ukraine sur le plan militaire?

Depuis le début de l’invasion russe, l’Union Européenne aide l’Ukraine sur le plan militaire, principalement en finançant la fourniture de matériel aux forces armées ukrainiennes. Inédite, cette aide militaire européenne à l’Ukraine vient d’atteindre 3 milliards d’euros, et prévoit une nouvelle mission de formation de soldats ukrainiens sur le territoire des 27 Etats Membres de l’Union.

C’est via "la Facilité européenne pour la paix" que ces initiatives sont financées. Il s’agit d’une enveloppe créée hors du budget officiel de l’Union Européenne pour aider militairement l’Ukraine. Pour mieux comprendre, nous avons tendu notre micro à Nabila Massrali, du service européen pour l’action extérieure (SEAE) en charge de la politique étrangère et de sécurité de l’Union Européenne.

Quelle est la nature de l’aide militaire européenne à l’Ukraine et comment-a-t-elle évolué depuis le début de la guerre ?

"Nous sommes passés d’un soutien de 500 millions d’euros, adopté juste après l’invasion russe de l’Ukraine, à 3,1 milliards d’euros qui viennent d’être approuvés par le biais de la Facilité européenne pour la paix. Cela n’inclut pas l’aide des Etats Membres qui eux fournissent directement à l’Ukraine une aide bilatérale. Avec ce financement, nous aidons les Etats à fournir des armes et équipements militaires aux forces armées ukrainiennes. Le soutien est basé sur les besoins exprimés par l’Ukraine. Pour l’assistance létale, il peut s’agir d’équipements tels que des armes individuelles, des armes lourdes, des systèmes antichars. Par assistance non létale, on parle de casques, gilets pare-balles, du carburant, ou des équipements médicaux… L’Union Européenne montre ainsi son unité et sa solidarité, en incitant à soutenir concrètement les efforts héroïques de l’Ukraine".

Pouvez-vous nous en dire plus sur la nouvelle mission européenne de formation de soldats ukrainiens ?

"C’est une formation d’assistance militaire pour soutenir l’Ukraine baptisée "EUMAM Ukraine" qui s’appuiera sur les formations existantes en bilatéral pour renforcer la coordination de la formation et son ampleur. L’idée de cette mission, c’est aussi de permettre aux Etats Membres qui n’offrent pas encore de formation de contribuer à l’effort global. Cette mission formera à la fois des soldats professionnels et des recrues des forces armées ukrainiennes. On a fixé un objectif initial de 15 000 stagiaires mais le mandat de la mission est flexible, afin de s’adapter aux besoins futurs de l’Ukraine. La Pologne et l’Allemagne seront en première ligne de cette mission, avec une coordination des initiatives depuis Bruxelles".

Comment fonctionne la Facilité européenne pour la paix (FEP) qui finance ces initiatives ?

"C’est un nouvel outil, né il y a tout juste un an. Il dispose d’un budget global de 5,7 milliards d’euros. C’est un instrument " hors budget ", c’est-à-dire qu’il n’est pas financé par le budget classique de l’Union Européenne (qui ne permet pas d’ailleurs de financer des actions à composante militaire). Les Etats Membres versent directement leur contribution chaque année, sur la base du budget annuel de la FEP. Jusqu’à présent, nous avions utilisé ce budget pour soutenir des partenaires en Afrique et dans le cadre du " partenariat oriental " : Ukraine, Moldavie, Georgie. Nous avions déjà aidé l’Ukraine avant l’agression russe et les Balkans occidentaux. Cet instrument s’est avéré crucial pour planifier, déployer efficacement des missions et soutenir des partenaires faisant face à des défis sécuritaires, que ce soit en soutenant leurs opérations de maintien de la paix ou en contribuant à accroître les capacités de leurs forces armées. Depuis le début de l’invasion russe, la fourniture d’équipements létaux et non létaux en Ukraine représente donc plus de 3 milliards d’euros, c’est la première fois que la Facilité européenne pour la paix offre un tel budget".

Pourquoi l’Europe ne peut directement financer des armes ?

"L’idée, c’est que l’Union Européenne aide l’Ukraine à se défendre. C’est le principe du mécanisme qu’on a mis en place via la FEP. L’Ukraine est en train de se défendre contre une agression, et l’Union Européenne aide en leur procurant des armes les Ukrainiens à se défendre contre l’agresseur".

Cette guerre a-t-elle renforcé une "Europe de la défense" ?

"Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, quand il parle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, parle d’un " changement tectonique " dans le paysage géopolitique de l’Europe. Il est clair que cette guerre a montré que nous, en tant qu’Union Européenne, pouvions agir de manière ferme, unie et rapide, en réaction immédiate à cette guerre injustifiée et non provoquée de la Russie. En février, nous avons décidé de soutenir la livraison d’armes et d’équipements militaires via la Facilité européenne pour la paix. Cela dit, l’Union Européenne avait aussi adopté une " boussole stratégique " qui a franchi une nouvelle étape pour l’avenir de la politique européenne de sécurité et de défense. Si cette boussole va au-delà de la menace immédiate que représente la Russie, elle fait aussi partie de notre réponse à cette menace de déstabilisation plus large de la Russie dans d’autres parties du monde. Il est évident qu’aujourd’hui, nous avons été au-delà de l’Europe que nous avons connue avant la guerre en Ukraine. Et nous l’avons répété, nous sommes là pour aider l’Ukraine et nous continuerons tant que cette agression subsiste".