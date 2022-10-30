Що робить Європейський Союз для військової допомоги Україні? | Que fait l’Europe pour aider l’Ukraine sur le plan militaire?

Від початку російського вторгнення Європейський Союз допомагав Україні у військовому плані, головним чином фінансуючи постачання обладнання для українських збройних сил. Ця безпрецедентна європейська військова допомога Україні щойно сягнула 3 мільярдів євро та передбачає нову навчальну місію для українських солдатів на території 27 держав-членів Союзу.

Саме через "Європейський фонд миру" ці ініціативи фінансуються. Це конверт, створений поза офіційним бюджетом Європейського Союзу для військової допомоги Україні. Щоб краще зрозуміти, ми передали наш мікрофон Набілі Массралі з Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), яка відповідає за зовнішню політику та політику безпеки Європейського Союзу.

В чому полягає європейська військова допомога Україні та як вона розвивалася з початку війни?

"Ми перейшли від підтримки в 500 мільйонів євро, прийнятої відразу після російського вторгнення в Україну, до 3,1 мільярда євро, які щойно були затверджені через Європейський фонд миру. Це не включає допомогу від держав-членів, які безпосередньо надають двосторонню допомогу Україні. Цими коштами ми допомагаємо державам постачати озброєння та військову техніку для Збройних Сил України. Підтримка базується на потребах, висловлених Україною. Для летальної допомоги це може бути таке обладнання, як індивідуальне озброєння, важке озброєння, протитанкові комплекси. Під нелетальною допомогою ми говоримо про шоломи, бронежилети, пальне чи медичне обладнання… Таким чином Європейський Союз демонструє свою єдність і солідарність, заохочуючи до конкретної підтримки героїчних зусиль України".

Чи можете ви розповісти нам більше про нову європейську місію підготовки українських військових?

"Це навчання військової допомоги для підтримки України під назвою "EUMAM Ukraine", яке базуватиметься на існуючому двосторонньому навчанні для посилення координації та масштабу навчання. Ідея цієї місії також полягає в тому, щоб дозволити державам-членам, які ще не пропонують навчання, зробити свій внесок у загальні зусилля. Ця місія готуватиме як професійних військових, так і новобранців Збройних Сил України. Було встановлено початкову ціль у 15 000 стажерів, але мандат місії є гнучким, щоб адаптуватися до майбутніх потреб України. Польща та Німеччина будуть в авангарді цієї місії, а ніціативи координуватимуться з Брюсселя".

Як працює Європейський фонд миру (EPF), який фінансує ці ініціативи?

"Це новий інструмент, який з’явився лише рік тому. Його загальний бюджет становить 5,7 млрд євро. Це "позабюджетний" інструмент, тобто він не фінансується з класичного бюджету Європейського Союзу (який не дозволяє фінансувати дії з військовою складовою). Держави-члени сплачують свій внесок безпосередньо кожного року на основі річного бюджету EPF. Наразі ми використовували цей бюджет на підтримку партнерів в Африці та за "Східним партнерством": Україна, Молдова, Грузія. Ми вже допомагали Україні до російської агресії та Західним Балканам. Цей інструмент виявився вирішальним для планування, ефективного розгортання місій і підтримки партнерів, які стикаються з проблемами безпеки, чи то шляхом підтримки їхніх миротворчих операцій, чи допомоги у збільшенні можливостей їхніх збройних сил. Таким чином, з початку російського вторгнення постачання летального та нелетального обладнання в Україну становить понад 3 мільярди євро, це перший випадок, коли Європейський фонд миру пропонує такий бюджет".

Чому Європа не може напряму фінансувати зброю?

"Ідея полягає в тому, щоб Європейський Союз допоміг Україні захиститися. Це принцип механізму, який ми запровадили через EPF. Україна захищається від агресії, а Євросоюз допомагає українцям, надаючи їм зброю для захисту від агресора".

Чи зміцнила ця війна "оборонну Європу"?

"Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, коли говорить про вторгнення Росії в Україну, говорить про "тектонічний зсув" у геополітичному ландшафті України. "Європа. Зрозуміло, що ця війна показала, що ми, як Європейський Союз, можемо діяти твердо, згуртовано та швидко, негайно реагуючи на цю невиправдану та неспровоковану війну з боку Росії. У лютому ми вирішили підтримати поставку зброї та військової техніки через Європейський фонд миру. Тим не менш, Європейський Союз також прийняв "стратегічний компас", який зробив крок вперед для майбутнього європейської політики безпеки та оборони. Хоча цей компас виходить за межі безпосередньої загрози з боку Росії, він також є частиною нашої відповіді на цю ширшу загрозу російської дестабілізації в інших частинах світу. Очевидно, що сьогодні ми вийшли за межі тієї Європи, яку знали до війни в Україні. І ми це повторили, ми тут, щоб допомогти Україні, і ми будемо продовжувати, доки триває ця агресія".