Що робити якщо ви втратили документи Que faire si vous avez perdu vos documents?

Чи забували ви свій гаманець чи сумку в кафе чи в інших місцях? Сподіваємось, що ви ніколи не втрачали свої речі, але, якщо ви втратили свій гаманець, документи в Бельгії, вам слід знати, що робити далі.



Як тільки ви виявили зникнення своїх речей, вам необхідно згадати, де ви востаннє їх бачили, та повернутись в те місце, можливо хтось їх знайшов і віддав у найближчий магазин. Та якщо ваші пошуки не увінчались успіхом, перш за все треба заблокувати всі банківські картки та звернутись до поліції, повідомивши про втрату карти А, необхідно буде заповнити дані в поліції та отримати тимчасовий документ з яким ви звертаєтесь до комуни та відновлюєте свою карту А.



Що стосується водійського посвідчення, то вам необхідно звернутись до Посольства України в Бельгії та зробити запит на документ, що засвідчує отримання водійського посвідчення на території України. Після отримання данного документу ви звертаєтесь до поліції, де вам роблять запит на оформлення нового водійського посвідчення.





Perte de documents d'identité?

Vous est-il déjà arrivé d'oublier votre portefeuille ou votre sac dans un café, ou ailleurs ? Nous espérons que la réponse est non! Mais cela nous est arrivé, à nous, tout récemment! A toutes fins utiles, voici la marche à suivre au cas où vous égarez votre carte d'identité, un permis ou des cartes bancaires.

Premier réflexe: faire un effort de mémoire et retourner à l'endroit où vous vous souvenez avoir utilisé l'objet en question. Peut-être quelqu'un l'a-t-il retrouvé et confié au magasin le plus proche. Si votre recherche s'avère infructueuse, il est temps de bloquer vos cartes bancaires. Si vous avez perdu votre carte A, il faut vous rendre à la police, renseigner certaines données. Vous recevrez alors un document temporaire, avec lequel vous pourrez vous rendre à la commune. C'est là que l'on pourra vous restituer une carte A.

En ce qui concerne le permis de conduire, vous devez contacter l'ambassade d'Ukraine en Belgique et faire une demande de document attestant la réception d'un permis de conduire sur le territoire de l'Ukraine. Après avoir reçu ce document, vous vous adressez à la police, où on pourra faire une demande pour un nouveau permis de conduire.