Tour d’abord, n’hésitez pas à discuter avec votre locataire, conseille Me Laurent Collon, avocat en droit immobilier : " La première chose à faire, c’est sur le plan humain. Contactez le locataire en disant : vous ne respectez pas nos accords et je vous demande de veiller à ce que vous soyez seul occupant et qu’il n’y ait pas d’animaux dans les lieux, c’est ce que nous avons convenu. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut justifier le fait que du jour au lendemain, on se soit retrouvé à six dans un studio minuscule. Écoutez et si l’explication n’est pas convaincante ou que l’invitation n’est pas suivie des faits, là il faut passer à des démarches d’ordre juridique. " Pour un loyer impayé aussi, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d’envoyer un rappel à l’aimable, puis deuxième. Et si pas de réponse, …