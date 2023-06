Que faire si votre enfant souffre d’éco-anxiété ?

Peu importe où on habite sur la planète, notre environnement est chamboulé par le réchauffement climatique et des catastrophes naturelles touchent règulièrement les populations.

Certaines personnes s’inquiètent en particulier pour les problèmes environnementaux. C’est ce qu’on appelle l’éco-anxiété.

Pour Alexandre Heeren, professeur de psychologie à l’Université catholique de Louvain, l’éco-anxiété est tout à fait normale et sert à nous mobiliser et à nous mettre en action.

Parler et exprimer ce que l’on ressent et ce qui nous inquiète est déjà un premier pas.

A la maison ou à l’école, on peut aussi réfléchir et discuter à la manière dont on mange et dont on se déplace. Chercher des pistes d’action auprès d’associations actives dans la transition écologique.

Chaque petit geste compte dans la lutte contre le réchauffement climatique.