Que faire si Verviers est de nouveau inondée ?

Que faire à Verviers si l’eau revient ? Vous mettre à l’abri à l’étage. Si vous avez une voiture, aller la garer sur les hauteurs. Et avant ça, comment saurez-vous que l’eau va arriver ? Parce que la sirène d’alerte mobile que la Ville va acheter sera passée dans votre rue.

Pour être sûre de bien vous éveiller si l’eau arrive, la Ville achète deux sirènes mobiles. C’est d’abord elles qu’il faudra écouter.

"La sirène a l’avantage de vous éveiller si vous dormez" explique Vincent Bastin, le planificateur d’urgence. "Si vous entendez la sirène" explique le bourgmestre Loffet, "allez regarder si vous avez reçu un message be-alert, allez voir le Facebook de la Ville, écoutez la RTBF s’il y a des messages d’urgence ils vous expliqueront ce qu’il faut faire."

Les premiers conseils du planificateur, c’est de monter à l’étage. "Prendre les objets de valeur et indispensables, les médicaments, les papiers d’identité, les contrats d’assurance. A l’étage, vous êtes en sécurité."

"C’est important d’avoir déjà ce guide pratique" se réjouit le bourgmestre "avec tous les réflexes pour commencer à sensibiliser la population et faire en sorte qu’elle s’approprie ce plan qui doit la sécuriser et lui montre les gestes en cas de risque majeur."

Tout ceci vaut en cas d’inondations provoquées par la pluie. Il y aura des centres d’accueil et des autobus pour les habitants qu’il faudra évacuer. Le plus difficile pourrait bien être de faire connaître ces procédures à l’avance dans les quartiers.

La Ville de Verviers compte expliquer son plan "inondations" à des personnes relais et le publier sur son site internet. Il y aura trois présentations publiques à la bibliothèque place du marché le 6 mars pour Prés-Javais et le 10 mars pour le centre-ville et à Ensival espace Grand Ville le 13 mars.