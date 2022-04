Non, ce n’est pas une blague. D'après The Trust Society, le lait que vous versez dans vos céréales le matin sera votre sauveur lors de cette pénurie. La technique est la suivante : faites bouillir un peu de lait dans une casserole et laissez-le tiédir sur le côté. Pendant ce temps, lavez-vous le visage avec de l’eau et du savon. Ici, on préférera un savon au pH neutre. Ensuite, imbibez un coton de lait que vous passerez délicatement sur votre visage puis rincez le tout.

Pour le yaourt c’est un autre procédé. Sortez le yaourt du frigo et laissez-le se réchauffer à température ambiante pendant quelques minutes. Appliquez-en ensuite en couches généreuses et laissez agir une dizaine de minutes comme un masque de beauté. Après cela, rincez ! Bien sûr, il est préférable d’opter pour un yaourt nature et bio si possible.