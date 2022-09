Що робити, якщо моя дитина захворіла ? | Que faire si mon enfant tombe malade ?

Certains d’entre vous ont des enfants qui vont à l’école ici en Belgique. Les microbes circulent, certains enfants tombent malades et font de la température. Vous êtes nombreux à vous poser les questions suivantes :

Comment et où trouver un médecin ? Faut-il choisir un pédiatre à proximité ?

Plusieurs possibilités : d’abord si vous êtes en famille d’accueil, vous pouvez leur demander de l’aide et qu’ils appellent leur médecin de famille pour prendre rendez-vous pour vous.

Ensuite, vous pouvez consulter un médecin en ligne via https://www.doctoranytime.be/

Cela est de plus en plus fréquent et cela marche bien.

Si c’est vraiment très grave et très urgent, vous pouvez aussi vous rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche.

N’oubliez pas que vous aurez besoin de votre carte A et de votre assurance.

2. Faut-il avertir l’école ? Le certificat est-il toujours nécessaire ?

Vous devez prévenir l’école dès que votre enfant s’absente le premier jour. Il ne faut généralement pas de certificat médical pour deux jours d’absence maladie. Mais si vous voyez un médecin pour savoir de quoi souffre votre enfant, autant lui demander un certificat. Vous déposez alors le certificat à l’école, ou vous l’enverrez par la poste.

3. Quelles sont les raisons suffisantes pour garder mon enfant à la maison ?

Si votre enfant a de la fièvre, il ne peut pas aller à l’école. Si il est contagieux, non plus. Pour le reste, un petit rhume n’empêche normalement pas d’aller à l’école mais les nouvelles normes suite au Covid sont devenues plus sévères. Certains médecins et établissements scolaires préfèrent ne pas prendre le risque et conseillent alors de rester à la maison plusieurs jours.