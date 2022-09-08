RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Що робити, якщо моя дитина захворіла ? | Que faire si mon enfant tombe malade ?

il y a 23 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Деякі з вас мають дітей, які ходять до школи тут, у Бельгії. Мікроби циркулюють, деякі діти хворіють і мають температуру. Багато з вас задають собі такі запитання:

1- Як і де знайти лікаря? Чи варто вибирати педіатра поблизу?

Кілька можливостей: по-перше, якщо ви перебуваєте у прийомній сім’ї, ви можете попросити їх про допомогу та попросити їх зателефонувати своєму сімейному лікарю, щоб записатися до вас на прийом.

Тоді ви можете проконсультуватися з лікарем онлайн через https://www.doctoranytime.be/

Це стає все більш поширеним і добре працює.

Якщо це дійсно дуже серйозно та дуже терміново, ви також можете звернутися до найближчого відділення швидкої допомоги.

Не забувайте, що вам знадобиться ваша картка А та страховий поліс.

2. Чи потрібно повідомляти школу? Сертифікат ще потрібен?

Ви повинні повідомити школу, як тільки ваша дитина буде відсутня в перший день. Для двох днів лікарняного, лікарняна довідка зазвичай не потрібна. Але якщо ви звернулися до лікаря, щоб дізнатися, чим хворіє ваша дитина, ви також можете попросити у нього довідку. Потім ви залишаєте сертифікат у школі або надсилаєте його поштою.

3. Які є достатніми причинами залишати дитину вдома?

            Якщо у вашої дитини температура, вона не може ходити до школи. Якщо він також заразний. Зрештою, невелика застуда зазвичай не заважає ходити до школи, але нові стандарти після Covid стали жорсткішими. Деякі лікарі та школи вважають за краще не ризикувати і радять посидіти вдома кілька днів.

 

Que faire si mon enfant tombe malade ?

Certains d’entre vous ont des enfants qui vont à l’école ici en Belgique. Les microbes circulent, certains enfants tombent malades et font de la température. Vous êtes nombreux à vous poser les questions suivantes :

  1. Comment et où trouver un médecin ? Faut-il choisir un pédiatre à proximité ?

Plusieurs possibilités : d’abord si vous êtes en famille d’accueil, vous pouvez leur demander de l’aide et qu’ils appellent leur médecin de famille pour prendre rendez-vous pour vous.

Ensuite, vous pouvez consulter un médecin en ligne via https://www.doctoranytime.be/

Cela est de plus en plus fréquent et cela marche bien.

Si c’est vraiment très grave et très urgent, vous pouvez aussi vous rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche.

N’oubliez pas que vous aurez besoin de votre carte A et de votre assurance.

2. Faut-il avertir l’école ? Le certificat est-il toujours nécessaire ?

Vous devez prévenir l’école dès que votre enfant s’absente le premier jour. Il ne faut généralement pas de certificat médical pour deux jours d’absence maladie. Mais si vous voyez un médecin pour savoir de quoi souffre votre enfant, autant lui demander un certificat. Vous déposez alors le certificat à l’école, ou vous l’enverrez par la poste.

3. Quelles sont les raisons suffisantes pour garder mon enfant à la maison ?

            Si votre enfant a de la fièvre, il ne peut pas aller à l’école. Si il est contagieux, non plus. Pour le reste, un petit rhume n’empêche normalement pas d’aller à l’école mais les nouvelles normes suite au Covid sont devenues plus sévères. Certains médecins et établissements scolaires préfèrent ne pas prendre le risque et conseillent alors de rester à la maison plusieurs jours.

Articles recommandés pour vous