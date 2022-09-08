Що робити, якщо моя дитина захворіла ? | Que faire si mon enfant tombe malade ?

Деякі з вас мають дітей, які ходять до школи тут, у Бельгії. Мікроби циркулюють, деякі діти хворіють і мають температуру. Багато з вас задають собі такі запитання:

1- Як і де знайти лікаря? Чи варто вибирати педіатра поблизу?

Кілька можливостей: по-перше, якщо ви перебуваєте у прийомній сім’ї, ви можете попросити їх про допомогу та попросити їх зателефонувати своєму сімейному лікарю, щоб записатися до вас на прийом.

Тоді ви можете проконсультуватися з лікарем онлайн через https://www.doctoranytime.be/

Це стає все більш поширеним і добре працює.

Якщо це дійсно дуже серйозно та дуже терміново, ви також можете звернутися до найближчого відділення швидкої допомоги.

Не забувайте, що вам знадобиться ваша картка А та страховий поліс.

2. Чи потрібно повідомляти школу? Сертифікат ще потрібен?

Ви повинні повідомити школу, як тільки ваша дитина буде відсутня в перший день. Для двох днів лікарняного, лікарняна довідка зазвичай не потрібна. Але якщо ви звернулися до лікаря, щоб дізнатися, чим хворіє ваша дитина, ви також можете попросити у нього довідку. Потім ви залишаєте сертифікат у школі або надсилаєте його поштою.

3. Які є достатніми причинами залишати дитину вдома?

Якщо у вашої дитини температура, вона не може ходити до школи. Якщо він також заразний. Зрештою, невелика застуда зазвичай не заважає ходити до школи, але нові стандарти після Covid стали жорсткішими. Деякі лікарі та школи вважають за краще не ризикувати і радять посидіти вдома кілька днів.