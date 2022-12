Que faire si mon chien est peureux ?

Deux cas de figure peuvent se présenter :

Dans un premier temps, si votre chien a peur des inconnus qu’il rencontre à l’extérieur, il est nécessaire d’organiser des exercices de désensibilisation en extérieur. Utilisez votre jardin ou des espaces pour chiens et faites-le s’asseoir, placez-vous à côté pour le calmer si besoin. Ensuite, on lui montre une personne qui se tient à une distance de sécurité, et lorsqu’il est habitué à sa présence, on l’invite à s’approcher un peu. Finalement, la personne peut faire des gestes et ensuite entrer dans l’espace où se trouve le chien pour se laisser aborder et caresser le chien en finalité. Procédez étape par étape et si votre chien commence à s’agiter ou à tenter de fuir, il faut vite arrêter.

Mais surtout, ne stressez pas car le chien ressent très fort les émotions de son maître et il le percevra alors comme un signal de danger et sera à son tour plus facilement susceptible de devenir agressif et de surréagir par peur.

Dans un second temps, si votre chien a peur lorsqu’un invité pénètre dans la maison, la désensibilisation se fait à la maison. Il faut mettre le chien dans un espace fermé, il doit s’agir d’une pièce fréquentée aussi bien par les membres de la famille que par les invités, afin de lui permettre de s’habituer aux inconnus tout en se sentant protégé. Commencez par inviter un ami à vous, que le chien connaît, et invitez-le à s’asseoir près du chien tout en faisant semblant de l’ignorer. Lorsque l’animal acquiert un certain degré d’autodiscipline, faites-le sortir de son espace clos et demandez-lui de s’asseoir près de vous.

Dans tous les cas, les exercices de désensibilisation doivent toujours être renforcés positivement en caressant régulièrement votre chien et, s’il s’agite, essayez de le tranquilliser sans lui permettre de s’enfuir. Les promenades sont aussi un bon moyen pour renforcer la socialisation de votre chien.

N'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste ou à un éducateur.