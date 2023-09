Que faire quand le mildiou s’invite sur les plants de tomates ?

Pour faire bref, le mildiou est une maladie cryptogamique favorisée par la conjonction de l’humidité et de températures se situant entre 16 et 22 degrés. Le champignon s’attaque aux Solanacées, principalement aux tomates et aux pommes de terre même si d’autres plantes du potager n’y échappent pas comme les aubergines, les poivrons, les courges et bien d’autres. La maladie s’installe d’abord sur les feuilles et les tiges avant de s’attaquer aux fruits.