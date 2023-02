Durant les congés, les enfants sont conviés au musée ! Sur un réseau de 69 musées "family friendly", l’initiative Marmailles & Co et l’asbl Musées et Sociétés accueillent les enfants pour qu’ils apprennent en s’amusant. Grâce à ses parcours adaptés et des activités ludiques, le projet permet de sensibiliser les plus jeunes à l’art et la culture.