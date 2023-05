Que faire pendant un week-end au Luxembourg sans voiture ?

Première info importante, cela prend plus de temps d’aller en train au Luxembourg qu’en voiture (sauf s’il y a des travaux, du trafic, un accident, …) : comptez 3h50 depuis Bruxelles, 2 heures depuis Namur. Un point à prendre en compte quand on part pour deux jours parce qu’une partie non négligeable de votre temps sera prise par le train.

Pour cette raison, il est conseillé de partir le vendredi fin d’après-midi afin d’arriver à Luxembourg-ville dans la soirée. De cette manière, vous profiterez déjà d’une première soirée (ce qui prolonge l’impression de week-end) et vous vous lèverez tout frais le lendemain pour visiter la ville.

Autre point non négligeable : les transports sont gratuits au Luxembourg depuis 2020. Que ce soit le train, le bus (en ville ou en campagne), le tram, il vous suffit de monter dedans et de dire bonjour au chauffeur (parce que c’est plus poli). Seules les places de première classe dans les trains sont payantes mais il y a suffisamment de place en seconde classe pour ne pas vous obliger à payer.