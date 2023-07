Que faire pendant des vacances à la montagne en été et comment s’y rendre ?

Tout d’abord, il est dommage de se rendre dans la nature pour admirer les beautés de notre planète en commençant votre voyage par l’avion. Les Alpes ne sont pas si éloignées que ça donc vous pouvez prendre le train depuis Bruxelles jusqu’à Lyon puis un second train jusqu’à votre destination finale. Pour le Val d’Isère que nous avons testé, il faut encore deux trains dont un de seulement 20 minutes.

C’est un périple mais en avion vous ne vous en tirerez pas mieux puisqu’il faudra de toute façon un transport entre l’aéroport et la station !

Notre conseil : partez plus tôt et faites un arrêt à Lyon, cette ville aux portes du Sud a beaucoup à proposer en termes d’architecture, d’histoire et de gastronomie. Vous commencerez votre voyage plus doucement et vous vous sentirez déjà en vacances après seulement un train. Le lendemain, tout frais, il ne vous reste plus que quelques heures et vous arriverez à votre destination dans les Alpes.