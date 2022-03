Que faire et ne pas faire au jardin en ce mois d’avril ? Trucs et astuces de l’équipe de VivaCité

Au potager

Il est encore temps de penser à faire l’inventaire de vos graines potagères et de procéder au réapprovisionnement. Tenez compte des dates de péremption qui figurent sur vos anciens sachets de graines.

C’est aussi le moment de mettre en place oignons, échalotes et pommes de terre. Ceux-ci sont disponibles dans la plupart des jardineries. Avant la mise en terre vous pouvez préparer vos plants de pommes de terre en les exposant à la lumière du jour, sous abri bien évidemment. Cela déclenchera l’apparition de germes qui seront bien plus aptes à démarrer une fois en place. Ne laissez donc pas vos plants dans un quelconque sac auquel cas les germes vont "filer" et seront donc beaucoup plus fragiles. Attention les pommes de terre ne se plantent pas avant la mi-avril !

Oignons et échalotes quant à eux peuvent trouver place au jardin dans une terre non enrichie de fumier frais. Plantez-les à une distance de 15 cm dans des sillons distants de 30 cm environ. Et petit conseil pour éviter la mouche de la carotte, vous pouvez espacer plus encore les lignes et semer les carottes entre les sillons d’oignons et échalotes.

Si vous jardinez en fonction du cycle lunaire, oignons et échalotes se mettent en place en lune montante !

La terre du potager se réchauffe petit à petit on peut donc semer carottes, choux, épinard, radis, laitue, betterave…

C’est aussi une bonne période pour replanter les laitues en pleine terre.

Et un petit conseil, ne bêchez pas ! La meilleure terre se situe toujours en surface. Alors contentez-vous d’enlever les indésirables qui en auraient pris possession durant l’hiver, et à l’aide d’une grelinette ou d’une fourche, aérez votre terre sur une profondeur de 20 cm !