Que faire en cas de problème lors d’un vol ? Le point sur la réglementation en vigueur et ses possibles évolutions

Quant aux retards, il faut savoir que pour l’instant, les indemnités peuvent être réclamées à partir de trois heures de retard. Encore une fois, les compagnies n’en sont pas contentes : la période est considérée trop courte et voudrait l’allonger à cinq heures. Du côté européen, on proposait d’adapter cela aux heures de vol : cinq heures pour un vol intra-européen, neuf heures pour un vol de moins de 6000 kilomètres et 12 heures pour un vol de plus de 6000 kilomètres.

"C’est la cour de Justice européenne qui a effectivement fixé le seuil de trois heures, ce n’est pas prévu explicitement dans la réglementation. Nous estimons que c’est une durée claire et facilement applicable. Si on commence à fixer des heures différentes avec des seuils différents en fonction des vols, de la durée, de la distance, etc., ça va complexifier les choses alors que tout le monde est demandeur de clarté. Donc, nous ne voyons pas aujourd’hui de bonnes raisons de modifier ce seuil.", explique la porte-parole de Test Achats.

Pour elle, le maintien d’une règle claire est d’autant plus important que les compagnies sont en train de demander une diminution des droits des passagers aériens : "Ça a été noté à plusieurs reprises, notamment dans le cadre d’une alerte que nous avons lancée après la pandémie de Covid, où les compagnies aériennes ont très peu respecté les droits des passagers. Plutôt que de prévoir des sanctions plus dissuasives et des contrôles effectifs du respect de la réglementation, on propose d’affaiblir les droits des passagers aériens. Pour nous, c’est tout à fait incompréhensible et ce serait désastreux pour l’image des institutions européennes auprès des citoyens et citoyennes européens.