Que faire durant les vacances de Pâques ? Des activités pour toute la famille en Wallonie et à Bruxelles

Qui dit vacances de Pâques dit souvent, pour les enfants et les ados (mais pas que…), détente dans les différents parcs d’attraction que recèle notre petit pays. Ouvert depuis le 1er avril dernier, le plus célèbre d’entre tous, Walibi, a mis les petits plats dans les grands pour faire vivre à ses visiteurs une journée pleine de surprises, de sensations fortes et d’étonnement qui peut se prolonger dans le parc aquatique annexe d’Aqualibi. Année après année, depuis l’annonce d’un ambitieux plan de développement, le parc wavrien n’en finit plus de proposer des surprises et des nouveautés, parfois sensationnelles, parfois un peu plus discrètes. Depuis 2017, cinq mondes immersifs et six nouvelles attractions, ont enrichi l’offre du site wavrien. Cet été, le parc Walibi accueillera encore une nouvelle attraction familiale dont la thématisation plongera les visiteurs au cœur du Far West. Elle se situera dès lors dans la zone Western du parc, à quelques pas du Dalton Terror. Son nom – Silverton, choisi par la communauté de fans du parc – fait référence au train qui desservait au XIXe siècle la ville minière de Silverton, perdue à 3.000 m d’altitude dans les Rocheuses (Colorado). En décembre 2023, Aqualibi s’est également agrandi de 1.000 m² pour accueillir une tour de 25 m de haut contenant 4 toboggans inédits au Benelux.

Quand ? Tous les jours durant les vacances de Pâques de 10 à 18h.

Où ? Walibi Belgium, Boulevard de l'Europe, 100, 1300 Wavre.

Infos. Via le site du parc : https://www.walibi.be/fr