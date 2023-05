Que faire des secrets et des non-dits que nous laissent nos familles ?

Pour Yaor Garcet, diplômée en psychologie clinique et en sciences sexologiques de l’ULB, on peut comparer le secret à un cadavre au fond d’un lac. Des bulles, les symptômes physiques ou psychiques, remontent au fur et à mesure à la surface : la conscience.

Selon elle, c’est notre responsabilité à chacun de regarder son passé en face et d’ouvrir les valises aussi bien maternelles que paternelles afin de ne pas les transmettre aux enfants. Carole Bloch témoigne de 'sa libération' suite à sa découverte : "Lors de la bar mitzvah d’une de mes filles, mon père a ouvert son portefeuille et a sorti son étoile jaune, parmi des tas de papiers, des tickets… C’était intrigant. Quand il est décédé, l’exploration de son portefeuille a révélé une mine de souvenirs et pour moi c’était comme un vide, comme des chapitres non abordés de sa vie".

Carole Bloch est retournée sur le lieu où son père avait été caché. Cela lui a permis de traverser le vécu de son père lorsqu’il était enfant, d’imaginer l’ambiance et de s’emplir de sensations corporelles. Suivra un processus de reconstruction personnelle et familiale : "En écrivant mon livre, j’ai rompu une chaîne du silence. Mes filles l’ont lu. Je me suis libérée de cette sensation d’avoir à me cacher comme mon père l’avait été. Aujourd’hui je sors de l’ombre avec mon livre et de plus, exercer le métier de coach parental et thérapeute qui explore le lien enfant parent me passionne".