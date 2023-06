Que faire des sargasses qui inquiètent la République dominicaine et son secteur touristique ?

Les eaux du Malecon, le front de mer de Saint-Domingue, sont assombries par des algues marrons que des tracteurs s’activent à ramasser : la prolifération des sargasses inquiète la République dominicaine, qui vit en grande partie du tourisme.

Pour le moment, les zones les plus affectées sont Saint-Domingue et San Pedro de Macoris, sur la côte sud du pays. Les algues qui y pourrissent sur les plages dégagent une odeur fétide. Entre janvier et mars, quelque 24 millions de tonnes d’algues ont atteint les côtes dominicaines contre 14 millions au cours de la même période l’année dernière. Et les experts prévoient que les quantités vont encore augmenter.