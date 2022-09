Que faire contre les sangliers qui détruisent les jardins ?

C’est une véritable plaie pour ceux qui habitent près des bois, des prairies, des forêts : les sangliers sont capables de vous retourner une partie de votre jardin en une nuit. Et c’est ce qui est arrivé récemment à plusieurs habitants de Jurbise, comme Christine Janssens, qui a eu une mauvaise surprise en se réveillant un matin. Sur une parcelle de dix mètres de côté environ, tout a été retourné, comme si on avait labouré. Et Christine n’est pas la seule à avoir subi de tels dégâts : "nous sommes au chemin du Prince à Masnuy-Saint-Jean, mais il y en a aussi à la rue de la Bruyère Saint-Pierre, rue du Grand Jour, et on va jusqu’au Chemin de la Ferme à Erbisoeul", énumère Christine, qui ne compte pas les personnes qui ont témoigné sur les réseaux sociaux mais n’ont pas mentionné leur adresse.

Pourquoi tant de dégâts ?

Il faut savoir que le sanglier possède un groin hyper puissant et qu’il peut creuser jusqu’à 40 cms de profondeur. En fait, les sangliers labourent la terre à la recherche de vers, de larves, de racines, de petits rongeurs. Et en ce moment, comme l’été a été chaud et sec, et qu’ils ont eu des difficultés à se nourrir, ils sont affamés. Les jardins où la terre est plus meuble, les parterres, les potagers représentent pour eux un garde-manger idéal.

Que faire pour l’empêcher de venir ?

Convaincre le mammifère de rester dans les bois est dans les prairies n’est pas chose aisée. Vu la force des muscles de son cou et ses canines inférieures proéminentes, il lui est facile de traverser une haie, ou de soulever un grillage. Idéalement, il faut électriser la clôture. Certains sites internet spécialisés préconisent également de placer du treillis à plat sur le sol (recouvert de paille par exemple) afin d’entraver sa progression. Tendre un fil de fer barbelé peut aussi aider, pourquoi pas en y plaçant des clochettes, dans le but de l’effrayer. Mais les sangliers n’ont plus peur de grand-chose, fait remarquer Christine Janssens : "ils n’ont pas peur : la vidéo (ndlr vidéosurveillance de son jardin) les filme, la lumière s’allume -parce qu’il y a eu du mouvement- mais ça ne les dérange pas". Chez Christine, le -ou les- sangliers sont passés à travers une haie d’ifs d’un mètre de large.

Vous trouverez en outre sur internet un tas de recettes de répulsifs à base d’huiles essentielles, de vinaigre, de détergent et même d’urine ! Des répulsifs dont l’efficacité reste à prouver.

Mon assurance couvre-t-elle les dégâts ?

Hélas, la réponse à cette question est négative. En tout cas, pas votre assurance habitation classique.

Mais il existe une possibilité de souscrire une option, un "pack spécial jardin " qui couvre les dégâts commis par des animaux. Comptez une cinquantaine d’euros par an.