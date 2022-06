Чим зайнятися в ці вихідні? | Que faire ce week-end?

Que faire ce week-end ?

Voici un petit panorama d’activités à faire ce samedi et ce dimanche, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et même dans le nord de la France. La plupart de ces idées sorties sont gratuites. Par ailleurs, partout en Belgique, il y a des brocantes et des marches, surtout le dimanche. Beaucoup de brocantes sont reprises sur le site www.quefaire.be et de nombreuses activités sont présentées sur www.out.be.

Bon amusement !

Bruxelles :

C'est le dernier week-end du "Voyage en Algérie" au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Cette exposition présente les dessins, peintures et photos de l'artiste belge Henri Evenepoel, réalisés pendant son voyage en Algérie à la fin du 19e siècle. Des centaines de photographies ainsi que des dizaines de peintures et de croquis sont exposés jusqu'à ce dimanche de 10h à 17h.

Ce samedi 11 à Evere, une conférence et dégustation de chocolat prend place au Musée du Moulin et de l'Alimentation à 15h. L'occasion de découvrir les origines du chocolat, et surtout de le goûter ! L'entrée est gratuite.

Anvers :

Le Holi-Festival of colors arrive ce dimanche de 12h à 17h à Mechelen, sur le Veemarkt. Le concept d'origine indienne est de se jeter de la couleur en poudre en dansant tous ensemble. Un bel après-midi plein de couleurs, de musique et de sourire. Le tout pour une entrée gratuite.

Flandre orientale :

Le premier Foodtruck Festival arrive à Herdersem, près d'Alost. Le festival se tient le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 11h à 20h. Burritos mexicains, nems vietnamiens, burgers américains, boulettes thaïlandaises, mojitos, etc. dans une ambiance sympathique animée par des dj's. L'entrée est gratuite.

Et pour les plus courageux, ce dimanche, direction Ronse (Renaix en français). Le samedi, un orchestre promènera en ville dès 15h et à 17h, une messe sera tenue par un prêtre ukrainien. Mais le principal, c'est le dimanche : Le Fiertel. C'est une marche de 32,6km autour de Ronse. Tout au long du parcours, on se remémore des épisodes importants de la région.

Flandre occidentale :

Double You Be Flat, c'est un cirque très spécial qui prend place à Ostende dimanche 12 à 16h30. Cinq artistes hybrides se partagent 2 scènes, séparées par un mur. Chaque spectateur vit ce spectacle de cirque d'une manière différente.

Hainaut :

C'est le Doudou à Mons, une festivité traditionnelle très connue en Belgique. Des animations, des concerts, des marchés, une kermesse et de la bière vont se succéder pendant tout le week-end et jusque mardi soir, clôturé par un feu d'artifice. Retrouvez plus d'informations dans notre article sur l'évènement :

Ce samedi à Gouy-les-Piéton se tient le festival Patchwork. Tout l'après-midi, des ateliers créatifs, animations, jeux, spectacles, concerts et autres performances prennent place à la rue de la Station. Les parents comme les enfants pourront s'amuser pendant ce festival gratuit.

Brabant Wallon :

Le village de Lathuy, près de Jodoigne, s'anime tout ce week-end. Les habitants vous ouvrent leurs portes pour découvrir leur monde : passion, travaux artistiques, hobbies, collections, jardins, etc. Au programme : des balades, du spectacle et des rencontres. Entrée gratuite.

Liège :

La Boulangépicerie de Huy vous accueille ce samedi de 10h à 18h pour des dégustations de produits bio, artisanaux et sans-déchets. Il vous est également expliqué les démarches à suivre pour atteindre le " zéro-déchet ".

Vous pouvez aussi vous promener dans les rues de Seraing, où les artistes de l'entité sont mis à l'honneur, toutes disciplines confondues : sculpteurs, peintres, dessinateurs, illustrateurs, photographes, poètes, musiciens, comédiens… Une centaine d'artistes vous attendent un peu partout dans la ville.

France :

A Dunkerque, c'est le premier salon de l'apéritif. Contre 5€ d'entrée (gratuit pour les moins de 12 ans), vous pourrez découvrir et déguster tout ce qui touche à l'apéritif : amuses-bouches, boissons, jeux, etc. Une animation musicale, une pétanque intérieure et des sculpteurs sur glace et sur légumes complèteront l'ambiance.