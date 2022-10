Que faire avec les médicaments périmés de votre animal de compagnie ?

Cela nous arrive à tous inévitablement, nous avons des médicaments périmés dans nos pharmacies. Mais que faut-il en faire ? Les médicaments humains non utilisés, périmés ou non, doivent être rapportés avec leur emballage en pharmacie. En revanche, les médicaments vétérinaires ne sont pas forcément pris en charge par la même filière de destruction et de recyclage. Il est donc préférable de les ramener chez le vétérinaire.

C’est également le meilleur comportement à adopter lorsque vous avez des surplus de traitement pour votre animal. Un animal qui décède par exemple ou un packaging qui oblige à un achat de traitement alors que l’on utilise une partie seulement. On pourrait céder le surplus des médicaments à un refuge ou un autre propriétaire dans l’intention de faire plaisir ou d’aider, mais attention à moins que cette tierce personne n’ait auparavant reçu l’avis du vétérinaire pour l’utilisation raisonnée de ce médicament précis, il est totalement déconseillé de procéder de la sorte.

En voulant éviter le coût d’une consultation vétérinaire, on risque cependant de faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Des symptômes apparemment identiques peuvent provenir de maladies très différentes et le médicament qui a "marché" la première fois ne sera pas forcément efficace la seconde.

De plus, certaines substances comme des antibiotiques ne doivent pas être donnés en aveugle aux animaux car cela accroît le risque de résistance bactérienne aux médicaments. Méfiez-vous également des collyres ou des produits pour les oreilles ; une fois entamés, ces médicaments doivent être utilisés rapidement et rapportés au vétérinaire si le flacon n’est pas terminé. Des infections se développent facilement dans les yeux et les oreilles s’ils sont en contact avec une solution qui s’est altérée au cours du temps.