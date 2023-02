Et dans la serre ?

"Généralement dans les serres que l’on a dans son jardin on récolte les dernières tomates en octobre, on enlève les plants morts et puis on a tendance à refermer la porte et ne plus y aller avant mars-avril. C’est intéressant à cette période ci d’aller faire quelques petits entretiens pour bénéficier d’une bonne saison de pousse à l’été" précise Damien.

Pensez aussi à arroser régulièrement la terre de votre serre et nettoyer les vitres pour favoriser la luminosité.