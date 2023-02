Sauf si les températures sont négatives, nous pouvons tailler les groseilliers à grappes, les groseilliers à maquereau et les cassissiers. Comment procéder ? Il faut éliminer en les coupant à leurs pieds les branches les plus âgées, devenues beaucoup moins productives. On stimule ainsi l’apparition de nouvelles pousses au pied de l’arbuste.

Les branches de deux et trois ans sont laissées intactes. C’est sur les ramifications de ces rameaux que se forme la majorité des fruits. Enfin, on fait le tri parmi les jeunes pousses qui se sont développées au pied du groseillier au cours de la belle saison précédente. On ne garde que les plus vigoureuses.

N’oublions pas d’apporter du compost au pied des arbustes qui maintiendra la fertilité du sol.