Que faire au jardin en août ? Conseils et astuces

Le mois d’août est synonyme de vacances mais pas de repos pour les jardiniers. On arrose, on taille, on nettoie, on bouture les arbustes… Au potager, on récolte, on sème, on repique des choux, des laitues, des navets et plus encore. Mélanie Guisset nous donne ses conseils et ses astuces pour un potager fertile.