Quand l’hiver s’installe, les oiseaux se rapprochent des maisons et beaucoup de personnes aiment leur offrir de la nourriture. Les jardineries et les grandes surfaces de bricolage proposent actuellement une vaste gamme de mangeoires et d’aliments. Des boules de graisse sont en vente partout. Elles s’accrochent facilement aux branches, attirent les mésanges en nombre, mais elles peuvent faire plus de tort que de bien. Des Certaines boules ne sont pas d’une qualité suffisante, parce qu’elles ont été fabriquées avec de la graisse de friture périmée. Elles contiennent donc des substances néfastes pour la santé des oiseaux. Pour éviter ce problème, le mieux est d’acheter des produits dont l’étiquette mentionne clairement la nature des ingrédients. On peut aussi se tourner vers les blocs présentés en barquette, qui doivent être démoulés et placés dans un support grillagé à suspendre. Ces préparations de qualité existent sous différentes compositions, en fonction des oiseaux présents et de l’intensité du froid.