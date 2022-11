Activité importante pour ceux qui veulent commencer… Mais aussi pour les autres.

Mélanie Guisset compare cette activité à la préparation de notre repas de fin d’année :

Le sol est une sorte de grand garde-manger. Imaginons que chez vous il y a eu une grosse fête tout l’été ; tout le monde a vidé le frigo. Mais on prépare déjà le Nouvel an. Il faut donc que le frigo soir rerempli. On a deux options : soit on anticipe, il faut que mes invités se sentent bien, je remplis le frigo, je fais des stocks de cava, […]. ET ça, c’est maintenant et ça s’appelle préparer son sol. […] Sinon, ce sera de l’engrais au moment où l’on va planter.