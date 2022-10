Que Du Flow (QDF), un endroit pour les artistes

QUE DU FLOW émane d'une initiative de passionnés et d'amoureux de musique mais surtout de Rap ou pourrions-nous de musique urbaine.

Les responsables de l'asbl SG EVENT ont décidé de mettre en place un "Show Case" exclusif reprenant 9 artistes et ont pris sur eux le challenge de les amener dans un endroit peu commun pour des concerts de Rap, à savoir dans la salle d’Armes au sein des Grottes de Han-Sur-Lesse patrimoine mondial Unesco.

Ce Samedi 22 octobre 2022, il faut donc s'attendre à l'un des premiers show case du genre dans un cadre exceptionnel avec 200 personnes invitées.

La société ALIVE encadrera toute la partie technique audio du show case ainsi que les jeux et lumières aidant à mettre en évidence aussi bien la grotte que les artistes.

Le Line up:

Vesty (Artiste namurois)

(Artiste namurois) Melfiano (Artiste de Soignies)

(Artiste de Soignies) Furio (Artistes Rochefortois)

(Artistes Rochefortois) Daome (The Voice Belgium 10)

(The Voice Belgium 10) ILL HAN (Artiste d’Amsterdam)

(Artiste d’Amsterdam) Petraf (Artiste Rochefortois)

....

Cet événement " Que du flow in the cave " sera le premier d’une longue série de show case ou festivals privés dans la région de Rochefort. Les organisateurs ont l'envie de mettre en avant l'endroit insolite choisi pour ce projet afin de casser les codes et de créer l’engouement auprès d'un large public.

Tu aimes le Rap mais tu as également envie de vivre un concert pas comme les autres, réserve ta date du 22 octobre et click sur ce LIEN pour plus d'infos.