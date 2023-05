Que dit la science en 2023, sur les expériences de mort imminente ?

Un dysfonctionnement du cortex pariétal droit, provoquerait par exemple la sensation de sortie hors du corps. Cette région du cerveau est bien connue pour son rôle dans la formation de l’image du corps. On a pu reproduire cette sensation en laboratoire en stimulant cette région cérébrale chez quelqu’un de parfaitement éveillé. La sensation de bien-être serait, elle, liée a une production massive d’endorphines pour limiter la douleur.

L’EMI : quelles conséquences sur un survivant ?

L’EMI est décrite comme un phénomène hors du commun, qui change les survivants à vie. Différence dans la façon d’appréhender l’existence, et ce, quelle que soit la culture ou la religion. Ces personnes changent parfois de profession, se déclarent moins matérialistes, davantage tournées vers la spiritualité, plus altruistes et moins effrayées par la mort.

