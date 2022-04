Que dit la presse internationale du face-à-face annoncé entre Macron et Le Pen ?

Moins de 48h après les résultats de la présidentielle, quel regard porte le monde sur le face à face annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Les premières réactions

Le ressenti en Tunisie, c'est une relative victoire de l’extrême droite. Pour l’hebdomadaire francophone "Réalités Online", l’extrême droite nationaliste et xénophobe a bien pris ses quartiers en France. Ce n’est pas Emmanuel Macron, président sortant, qui a remporté ce premier tour, loin de là. C’est l’extrémisme, incarné par Marine Le Pen, Éric Zemmour et les autres acteurs politiques de la même couleur.

Même sensation en Turquie dans le quotidien turc "Cumhuriyet". L’éditorialiste considère "qu'une vague néofasciste souffle puissamment sur la bataille des idées” et qu’elle a poussé les candidats à droitiser leurs discours. Macron s’est mis à utiliser le terme "d’ensauvagement". Pécresse n’a pas hésité à reprendre celui de "grand remplacement" qui est devenu une réference à l'extrême droite.

En Argentine, on pousse en revanche un ouf de soulagement. Le quotidien "La Nación" semble rassuré : "les résultats de ce premier tour ont démontré que les électeurs français restaient attachés aux valeurs républicaines. Grâce au vote utile – et comme cela arrivera sans doute au second tour, les électeurs ont ainsi permis à la France de tenir son rang parmi les grandes nations du monde. Nous verrons si c'est vraiment le cas à l'issu du second tour !"

Du côté du Washington Post, la campagne du président Macron a laissé perplexe

Le correspondant du quotidien ne comprend pas la stratégie du président candidat qui a fait la campagne de premier tour à distance, refusant les débat avec ses contradicteurs et n'a connu qu'un seul grand meeting de campagne. Rien de tout ça n'a amélioré sa réputation d'homme politique élitiste et éloigné des préoccupations quotidienne des français. Un correspondant américain qui n'est pas tendre non plus avec Marine Le Pen. Pendant toute sa campagne, elle a certes réussi à éviter de mettre en avant ses propositions les plus controversées et s’est faite l’écho des inquiétudes des Français, notamment les questions économiques et la hausse de l’inflation. Sur le fond, il n'en reste pas moins que Marine Le Pen est aussi extrémiste qu’il y a cinq ans.

Un scrutin qui pourrait mettre en danger l'Europe

Un chroniqueur du journal canadien "Le devoir" écrit "Dans une Europe en crise, en pleine guerre en Ukraine, le second tour de la présidentielle sera un test crucial". Il met un Emmanuel Macron, internationaliste - mondialiste pour certains - face à une Marine Le Pen représentante d'une nouvelle internationale. Un groupe formé par des nationalistes d’extrême droite : les petits frères et les petites sœurs idéologico-stratégiques de Poutine. Une sorte de nouvelle “cinquième colonne” au sein de l'europe où l’on retrouve l’Italien Matteo Salvini ou le Premier ministre hongrois Viktor Orbán qui a été réélu la semaine dernière. Pour le chroniqueur "l’élection de Marine Le Pen serait une catastrophe pour la stratégie occidentale face à Poutine”.

Cela ne manque pas d'inquiéter dans certains pays. En Bulgarie, on se demande si Paris restera après le 2ème tour un partenaire viable contre Vladimir Poutine avec un enjeu qui dépasse clairement le cadre national. Le magazine bulgare "Club Z" prévient

Si elle est élue, Marine Le Pen, candidate du Kremlin, pourrait arrêter du jour au lendemain toute aide à l’Ukraine et désengager la France de l’UE.

Certains évoquent même une Europe en danger. Pour le "Financial Times", Macron est face au combat de sa vie. "La victoire de Le Pen aurait des répercussions bien au-delà de la France. Elle porterait un coup terrible à la démocratie libérale dans le monde occidental et plongerait l’Union européenne des 27 dans la tourmente juste au moment où les États-Unis et leurs alliés sont enfermés dans un bras de fer autour de l’Ukraine avec la Russie autoritaire du président Vladimir Poutine."

D'aucuns y verraient un Brexit ou une élection de Donald Trump, en pire.