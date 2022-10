Selon leur aspect, ils peuvent indiquer des dysfonctionnements, c’est pour ça qu’une échelle de classification a été créée, l’échelle de Bristol.

Les catégories 3 et 4 représentent un caca en bonne santé. Si vos selles ressemblent aux types 1 et 2, vous êtes sujet à la constipation donc peut-être que vous devez augmenter votre consommation d’eau et de fruits et légumes. A l’inverse, à partir de la catégorie 5 on tombe dans la diarrhée et là ce n’est jamais bon signe.