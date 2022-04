Que diriez-vous si votre rue changeait de nom ?

C’est sans doute une question que vous ne vous êtes sans doute jamais posée : comment réagiriez-vous si votre rue changeait de nom ?

L’événement est rare et peu probable mais pas impossible.

Des habitants d’Enghien sont confrontés à la situation. La ville compte une avenue Albert 1er une rue Albert 1er. La première est dans le centre d’Enghien, la seconde, à Petit-Enghien.

Rien de bien gênant pour les riverains qui connaissent le coin. Par contre, les quiproquos sont plus fréquents lors de livraisons de colis, de courrier ou d’une intervention des secours.

Pompiers et ambulanciers retardés, colis mal livrés, … il y a sans doute lieu de réagir.

Dès lors, la ville envisage de rebaptiser l’avenue Albert 1er par " Petit Parc ", l’endroit étant plus judicieusement connu sous cette dénomination.

Nul doute que ce changement apportera plus de confort à celles et ceux qui maîtrisent moins le coin. Qu’en sera-t-il de l’avis des habitants et des modifications administratives que cette nouvelle appellation engendra ? Les réponses après que la décision de rebaptisation n’ait été actée.